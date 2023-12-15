Премьер оценил свое решение по отказу поддерживать ВСУ за счет денег ЕС.

Будапешт не намерен поддерживать представление общеевропейской финансовой помощи Украине из бюджета Европейского союза. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. Чиновник подтвердил сведения о том, что на саммите ЕС в Брюсселе он лично заблокировал поправку в бюджет регионального сообщества, предусматривающую выделение киевскому режиму 50 миллиардов евро в течение периода с 2024 по 2027 года. Гость программы пояснил, что в настоящее время будет Евросоюза не обладает достаточным количеством денежных средств для того, чтобы иметь возможность оказывать украинским властям поддержку на долгосрочной основе.

Деньги венгров Украине отданы не будут. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

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