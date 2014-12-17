Орбан: Венгрия еще 75 раз сможет отказать Украине во вступлении в ЕС

Премьер Венгрии оценил итоги первого дня саммита ЕС.

Будапешт еще 75 раз сможет отказать Украине во вступлении в Европейский союз. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал в эфире местной радиостанции Kossuth. Чиновник пояснил, что страна не стала препятствовать странам-членам принять решение о начале переговоров с ЕС, так как у нее будет возможность остановить процесс еще множество раз. Власти пояснили, что окончательное решение будут принимать национальные парламенты 27 стран. В Венгрии заметили, что речь идет о долгом процессе, пока документы дойдут для изучения на уровней местных законодателей.

Венгрия при этом ничего не теряет с учетом того, что окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов, в том числе и венгерский. Если мы не хотим, чтобы Украина стала членом ЕС, то венгерский парламент проголосует против. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан прокомментировал новый украинский закон о нацменьшинствах.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor