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Орбан: Венгрия еще 75 раз сможет отказать Украине во вступлении в ЕС

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Премьер Венгрии оценил итоги первого дня саммита ЕС.

Будапешт еще 75 раз сможет отказать Украине во вступлении в Европейский союз. Соответствующее заявление  венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал в эфире местной радиостанции Kossuth.  Чиновник пояснил, что страна не стала препятствовать странам-членам принять решение о начале переговоров с ЕС, так как у нее будет возможность остановить процесс еще  множество раз. Власти пояснили, что окончательное решение будут принимать национальные парламенты 27 стран. В Венгрии заметили, что речь идет о долгом процессе, пока документы дойдут для изучения на уровней местных законодателей.

Венгрия при этом ничего не теряет с учетом того, что окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов, в том числе и венгерский. Если мы не хотим, чтобы Украина стала членом ЕС, то венгерский парламент проголосует против.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан прокомментировал новый украинский закон о нацменьшинствах.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: kossuth, венгрия, виктор орбан, евросоюз, саммит ес
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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