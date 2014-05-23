Орбан прокомментировал новый украинский закон о нацменьшинствах

Будапешт не возлагает надежд на новый украинский закон, расширяющий права национальных меньшинств, поэтому страна настаивает на возвращении именно тех прав, которыми закарпатские венгры располагали в 2015 году. Соответствующее заявление премьер-министр Виктор Орбан сделал в интервью местному изданию Mandiner. Иностранный политик заметил, что Венгрия в течение восьми лет настаивала на возвращении прав закарпатским венграм и не могла добиться цели от Киева. Однако, в последние недели "каким-то образом, возможно, под Рождество" у соседнего государства появился новый украинский закон о языке, котоый способен дать венграм "что-то". Власти в Будапеште занимаются изучением документа.
Но больших надежд мы на него не возлагаем, потому что наш подход совершенно другой. Мы говорим, что в 2015 году у венгров забрали закон. Верните, а не создавайте новый. У того, который был раньше, мы знаем текст, его слова....
Витор Орбан, премьер-министр Венгрии
Орбан заявил, что хотел бы "захватить" Брюссель, а не выходить из Евросоюза.
Фото и видео: YouTube / Mandiner
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