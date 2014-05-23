Орбан прокомментировал новый украинский закон о нацменьшинствах

Премьер Венгрии оценил попытки Киева расширить права закарпатских венгров.

Будапешт не возлагает надежд на новый украинский закон, расширяющий права национальных меньшинств, поэтому страна настаивает на возвращении именно тех прав, которыми закарпатские венгры располагали в 2015 году. Соответствующее заявление премьер-министр Виктор Орбан сделал в интервью местному изданию Mandiner. Иностранный политик заметил, что Венгрия в течение восьми лет настаивала на возвращении прав закарпатским венграм и не могла добиться цели от Киева. Однако, в последние недели "каким-то образом, возможно, под Рождество" у соседнего государства появился новый украинский закон о языке, котоый способен дать венграм "что-то". Власти в Будапеште занимаются изучением документа.

Но больших надежд мы на него не возлагаем, потому что наш подход совершенно другой. Мы говорим, что в 2015 году у венгров забрали закон. Верните, а не создавайте новый. У того, который был раньше, мы знаем текст, его слова.... Витор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан заявил, что хотел бы "захватить" Брюссель, а не выходить из Евросоюза.

Фото и видео: YouTube / Mandiner