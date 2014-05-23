Орбан заявил, что хотел бы "захватить" Брюссель, а не выходить из Евросоюза

Виктор Орбан оценил политику Будапешта в вопросе вовлечения в работу ЕС.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан рассказал о том, что не ведет страну к выходу из Европейского союза, а, напротив, хотел бы "захватить" Брюссель и убедить как можно больше стран-членов в правильности будапештской позиции. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью местному изданию Mandiner. Таким образом иностранный политик прокомментировал высказывание критиков о том, что он якобы доводит страну до выхода из состава ЕС.

Не из, а в. Все глубже. Мой план - не оставить, а занять Брюссель. Мои замыслы не о том, чтобы Венгрия стояла на краю и сбоку от всех дел, а чтобы заходила внутрь. Представляла свои идеи, свои ценности, свою программу.... Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Глава местного правительства заметил, что Венгрия готова ко второму председательству в ЕС, так как по уровню политической и дипломатической развитости может составить конкуренцию прочей европейской стране. Виктор Орбан считает, что за последнее десятилетие, которое прошло со времени предыдущего председательства Венгрии в ЕС, Европа "стала не сильнее, а слабее".

Орбан прокомментировал свой разговор с Зеленским в Аргентине.

Фото и видео: YouTube / Mandiner