Орбан прокомментировал свой разговор с Зеленским в Аргентине

Венгерский премьер рассказал об общении с главой Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что его рабочий разговор с лидером киевского режима Владимиром Зеленским на полях инаугурации аргентинского президента нельзя назвать конкретно встречей, потому что они только посидели вместе на балконе и обменялись парой слов. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью местному изданию Mandiner.

Мы вместе сидели на балконе, если это можно назвать встречей. Переговорной ситуацией я бы это не назвал. Украинскому президенту было что мне сказать, поэтому мы воспользовались ситуацией и обменялись парой слов. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Напомним, что в западнвх СМИ появились кадры встречи и краткой беседы между Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским, состоявшейся на полях инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея.

Орбан заявил, что не позволит ЕС начать переговоры о вступлении Украины.

Фото и видео: YouTube / Mandiner