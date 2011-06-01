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Орбан прокомментировал свой разговор с Зеленским в Аргентине

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Венгерский премьер рассказал об общении с главой Украины.

 Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан  рассказал, что его рабочий разговор с лидером киевского режима Владимиром Зеленским на полях инаугурации аргентинского президента нельзя назвать конкретно встречей, потому что они только посидели вместе на балконе и обменялись парой слов. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью местному изданию  Mandiner.

Мы вместе сидели на балконе, если это можно назвать встречей. Переговорной ситуацией я бы это не назвал. Украинскому президенту было что мне сказать, поэтому мы воспользовались ситуацией и обменялись парой слов.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Напомним, что в западнвх СМИ появились кадры встречи и краткой беседы между Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским, состоявшейся на полях инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея.

Орбан заявил, что не позволит ЕС начать переговоры о вступлении Украины.

Фото и видео:  YouTube / Mandiner

Теги: аргентина, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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