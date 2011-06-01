Орбан прокомментировал свой разговор с Зеленским в Аргентине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что его рабочий разговор с лидером киевского режима Владимиром Зеленским на полях инаугурации аргентинского президента нельзя назвать конкретно встречей, потому что они только посидели вместе на балконе и обменялись парой слов. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью местному изданию Mandiner.
Мы вместе сидели на балконе, если это можно назвать встречей. Переговорной ситуацией я бы это не назвал. Украинскому президенту было что мне сказать, поэтому мы воспользовались ситуацией и обменялись парой слов.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии
Напомним, что в западнвх СМИ появились кадры встречи и краткой беседы между Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским, состоявшейся на полях инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея.
Орбан заявил, что не позволит ЕС начать переговоры о вступлении Украины.
Фото и видео: YouTube / Mandiner
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