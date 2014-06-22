Орбан заявил, что не позволит ЕС начать переговоры о вступлении Украины

Премьер Венгрии призвал Брюссель не наделать ошибок.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что не даст Европейскому союзу совершить ошибку и начать переговоры о вступлении в его состав Украины. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью местному изданию Mandiner. Гость программы отметил, что примет такое решение даже в том случае, если Будапешт будет единственным из 27 лидеров стран-членов, который захочет помешать плану евроинтеграции киевского режима..

Украина не в том состоянии, чтобы начинать переговоры о вступлении, а из-за войны, по геостратегическим, так скажем, политическим причинам, с ней все равно надо начать переговоры. По-моему, это ошибка. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Зеленский поговорил с Орбаном на инаугурации Милея.

Фото и видео: YouTube / Mandiner