В Венгрии указали, что в скором времени странам ЕС придется выплачивать взятые из-за ковида кредиты и проценты по ним.

Поспешное вступление киевского режима в Европейский союз приведет к экономическому краху регионального сообщества. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный чиновник подвел итоги проведенного 20 марта результаты саммита ЕС, организованного в Брюсселе. Эксперт отметил, что большинство участников данной встречи по-прежнему высказывались в поддержку присоединения Украины к ЕС. Глава венгерского правительства заметил, что новые заимствования - "неправильная идея".

На пороге стоит погашение огромного кредита, взятого ранее. В 2027-28 годах проценты и основной долг будут выплачены. Расчеты показывают, что на это уйдет 20% бюджета ЕС - из каждых 100 форинтов 20 форинтов. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан подчеркнул, что этот процесс будет сопряжен с огромными расходами на оказание финансовой поддержке Украины, а денежных средств у Евросоюза на это сейчас нет. Европейская комиссия сейчас предлагает странам коллективного Брюсселя согласиться на общие заимствования ради этой цели, однако ситуация осложняется, так как вскоре государствам придется выплачивать проценты по кредитам, полученным на стимулирование экономики в период пандемии коронавирусной инфекции.

Европейские лидеры осознают поражение Украины, заявил Орбан.

Фото и видео: YouTube / Orbán Viktor