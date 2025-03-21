В Будапеште рассказали о том, что на саммите Евросоюза в глазах европейских политических лидеров читалось признание того, что Украина проиграла в региональном конфликте. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный чиновник напомнил о том, проблема с приемом киевского режима "все еще не хороша, но улучшается". Эксперт уверен, что в будущем региональное содружество признает тот факт, что вступление Украины в состав ЕС станет крахом дляэкономической системы международных союзников. Большинство глав правительств в ЕС пока настроены продолжать военный конфликт на Украине, но среди них постепенно происходит сдвиг в пользу мирной риторики.

Я уже видел в глазах каждого, что Украина эту войну проиграла. Так что ввязываться было плохим решением. Венгры были правы. Но теперь, когда экономический вес и последствия вопроса о вступлении Украины становятся все более очевидными, я думаю, что народы Европы в каждой стране потребуют, чтобы их услышали. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан напомнил, что Венгрия организует социальный опрос среди местного населения о приеме Украины, а в других странах такого не делают.

Орбан: Брюссель обещает Украине вступление в ЕС за продолжение сражений против России.

Фото и видео: YouTube / Orbán Viktor