В Венгрии указали на проблемы, которые Киев принесет Евросоюзу в сфере экономики.

Будапешт не допустит поспешного вступления киевского режима в состав Европейского союза так как считает, что коллективный Брюссель обещает Украине присоединение к региональному сообществу только ради того, чтобы страна продолжала военные действия против Москвы. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный чиновник напомнил о том, что ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила намерение обеспечить присоединение Украины к ЕС до 2030 года. Однако в Венгрии полагают, что политические лидеры ЕС решили, что Украина должна продолжать сражаться в обмен на ускоренное членство в ЕС.

Сегодня официальная позиция Брюсселя заключается в том, что Украина должна быть принята в ЕС как можно быстрее. Подразумевается, что это должно произойти в течение года или двух...Это разрушит весь Евросоюз. Это уничтожит нас... Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан пояснил, что поспешное вступление Украины в ЕС нанесет непоправимый материальный ущерб европейским странам в сфере рынка труда, экономике, здравоохранения, общественной безопасности, охране государственных границ и помешает вопросам национальной обороны. Иностранец добавил, что власти в Будапеште не допустят, чтобы такое решение "принималось несколькими умниками в Брюсселе на бумаге".

Орбан : ЕС не сможет помогать Украине из-за отсутствия денег.

Фото и видео: YouTube / Orbán Viktor