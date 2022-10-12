В Венгрии рассказали о важных проектах по обороне, которые должен профинансировать Брюссель.

Будапешт считает безответственными попытки со стороны политических лидеров Европейского союза продолжить оказывать военную поддержку армии киевского режима, потому что у стран-членов ЕС на это просто нет необходимых денежных средств. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный чиновник напомнил о том, на экстренном саммите в Брюсселе его государство, отличие от других 26 государств регионального содружества, отказалось одобрить общее заявление по Украине. Главная причина заключалась в том, что документ противоречит венгерской позиции в поддержку мирного урегулирования конфликта.

Если сложить все это, то получится, что у ЕС на все просто не хватит денег, предупредил глава правительства. Поэтому на продолжение военной поддержки Украины в Европе, возможно, даже в Америке денег нет. Так что это не сработает. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан добавил, что на саммите в Брюсселе стало ясно, что в будущем коллеги хотят давать деньги на содержание украинской армии, хотя Украина не функционирует как нормальное государство. В результате ЕС придется финансировать не только местные Вооруженные силы, но и само государство со столицей в Киеве. В Будапеште сообщили, что многие члены ЕС поднимают вопрос о членстве Украины, что также подразумевает для этого большие расходы.

Орбан заявил, что ЕС находится в изоляции.

Фото и видео: YouTube / Orbán Viktor