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Орбан предлагал России и Украине обменять примерно по 700 пленных

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В будапеште указали на то, что домой могли вернуться 1,4 тысячи человек.

В предложении властей из Будапешта об обмене военнопленными между Россией и Украиной, которое отверг лидер киевского режима Владимир Зеленский, речь шла об обмене примерно 700 человек с каждой стороны. Соответствующее заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая на итоговой пресс-конференции Евросоюза после саммита ЕС, организованного в Брюсселе. Иностранный чиновник напомнил СМИ о том, что "мы много говорим о европейских ценностях", но самой большой ценностью для мирового общества "является жизнь".

Я не вижу препятствий тому, чтобы стороны договорились об обмене нескольких сот военнопленных, скажем, по 700.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан заявил, что мир ожидают масштабные перемены.

Фото и видео: YouTube / Orbán Viktor

Теги: венгрия, виктор орбан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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