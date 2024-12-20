В предложении властей из Будапешта об обмене военнопленными между Россией и Украиной, которое отверг лидер киевского режима Владимир Зеленский, речь шла об обмене примерно 700 человек с каждой стороны. Соответствующее заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая на итоговой пресс-конференции Евросоюза после саммита ЕС, организованного в Брюсселе. Иностранный чиновник напомнил СМИ о том, что "мы много говорим о европейских ценностях", но самой большой ценностью для мирового общества "является жизнь".
Я не вижу препятствий тому, чтобы стороны договорились об обмене нескольких сот военнопленных, скажем, по 700.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии
Орбан заявил, что мир ожидают масштабные перемены.
Фото и видео: YouTube / Orbán Viktor
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