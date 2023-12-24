В Венгрии рассказали о планах Трампа после его прихода к власти.

Весь мир ожидают масштабные перемены, и во многом это будет связано с вступлением в должность избранного американского президента, члена Республиканской партии США Дональда Трампа. Инаугурация лидера Белого дома запланирована на 20 января 2025 года. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный чиновник указал ведущему программы на то, что изменения потрясут всю западную цивилизацию и будут вестись на протяжении длительного времени, в историческом масштабе и от войны к миру.

Мир стоит перед лицом гораздо более масштабных перемен, чем мы думаем. Я говорил с американцами, я говорил с русскими, я говорил с европейцами, я говорил с турками, и я могу с уверенностью сказать. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан считает, что как только Дональд Трамп после своей инаугурации вернется в Вашингтон, то ситуация в странах коллективного Запада "развернется на наших глазах".

Орбан счел возможным обмен пленными на Рождество между РФ и Украиной.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor