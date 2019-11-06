В Венгрии разочарованы отказом Владимира Зеленского.

Москва согласилась на обмен военнопленными с Украиной на Рождественские праздники, но киевский режим при этом отказался от предложения. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный чиновник указал ведущему программы на то, что у властей из Будапешта все еще сохраняется надежда на осуществление данного процесса. Глава местного правительства напомнил о том, 11 декабря обсудил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным возможность "рождественского перемирия". После этого европейская страна по дипломатическим каналам довела свою инициативу до сведения чиновников на Банковой улице. Однако лидер киевского режима Владимир Зеленский отверг инициативу.

Одна сторона согласилась, другая, видимо, отказалась, но возможность все еще сохраняется... может осчастливить сотни или тысячи людей. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан пояснил, что выдвигая предложения о прекращении огня и обмене пленными, власти в Венгрии действовала таким образом, как и ожидалось от тысячелетнего европейского государства. Премьер заметил, что хочет, чтобы в период главного христианского праздника люди не погибали на поле боя, а "фейерверк был только на праздничном столе".

Орбан назвал наибольший результат председательства Венгрии в ЕС.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor