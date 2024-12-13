В Будапеште рассказали о теме, которую удалось поднять в общении с мировыми лидерами.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал наибольшим результатом председательства Будапешта в Европейском союзе "открытую дверь" для реальных переговоров по установлению долгосрочного мира на украинской земле. Соответствующей информацией иностранный политик поделился с подписчиками в социальных сетях через видеообращение. По словам руководителя местного правительства, коллеги из Брюсселя должны признать факт того, что у военной стратегии в отношении регионального кризиса нет никакого будущего. Он призвал вместо продолжения конфликта в Европе работать над усилением оборонных мощностей и выстраиванием обновленной системы по безопасности с соседними государствами.

Полгода назад еще никто не хотел слышать о мире, а сегодня все об этом говорят. Мы открыли дверь для начала переговоров по существу. Это самый большой результат председательства Венгрии в ЕС. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан напомнил, что под завершение венгерского председательства он лично встретился с Папой Римским, итальянским коллегой Джорджей Мелони, избранным американским президентом Дональдом Трампом. Также венгерский политик провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, обсудил в Анкаре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом установление мира на Украине.

Орбан рассказал, почему Трамп не ведет переговоры по Украине.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor