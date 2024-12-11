В Венгрии рассказали, когда Трамп публично заговорит о будущем украинского кризиса.

Избранный американский президент Дональд Трамп до момента вступления в должность, запланированного на 20 января 2025 года, не может вести официальные переговоры с политическими лидерами иностранных государств, в том числе по поводу регионального конфликта на Украине. С таким разъяснением пришлось выступить венгерскому премьер-министру Виктору Орбану после рабочей встречи с будущим президентом США в его поместье Мар-а-Лаго, расположенном в штате Флорида.

Это были не переговоры, потому что Трамп еще не вступил в должность президента. Когда он вступит, будут переговоры, а пока это была просто беседа. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан пояснил, что согласно законодательству США, до торжественной инаугурации лидеру Белого дома не разрешается вести какие-либо переговоры от лица Вашингтона. Пока что политика находится не в том положении, чтобы говорить о режиме прекращения огня между Киевом и Москвой в связ со строгими юридическими правилами в своем государстве. В Будапеште рассчитывают, что после 20 января "эффект будет положительным".

Орбан заявил, что без США конфликта на Украине не было бы.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor