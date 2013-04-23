В Венгрии указали на роль гегемонов в украинском кризисе.

Американская администрация играет решающую роль в региональном конфликте на Украине, а ситуация должна измениться после вступления в должность избранного президента, члена Республиканской партии Дональда Трампа.Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный чиновник указал ведущему программы на то, что киевский режим остается в критическом положении, так как уходящие власти из Белого дома при Джо Байдене стремятся дать Украине максимально широкую поддержку, в то время как их сменщики говорят о намерении урегулировать кризис мирным путем.

Без Америки этого кризиса не было бы. Без Америки этот конфликт давно бы закончился. Украина не смогла бы оказывать сопротивление без участия Америки. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Премьер-министр Венгрии выразил уверенность в том, смена стратегии США произойдет, когда 20 января состоится инаугурация Дональда Трампа и власть в США перейдет в руки республиканцев.

Орбан: Украина ошиблась, отказавшись под давлением США и Британии от мира с РФ.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor