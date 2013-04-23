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Орбан: Украина ошиблась, отказавшись под давлением США и Британии от мира с РФ

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В Венгрии указали на просчет Киева, доверившегося Лондону и Вашингтону.

Киевский режим допустил ошибку, отказавшись в 2022 году под давлением американской администрации и Великобритании от мирного урегулирования конфликта с Москвой. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный чиновник прокомментировал ведущему программы слова государственного секретаря США Энтони  Блинкена о необходимости понизить планку призывного возраста на Украине.

Украинцы находятся сейчас в очень трудном положении. Я думаю, что они выбрали неправильную стратегию... они не сделали этого под давлением англосаксов, и с тех пор получают такие замечательные советы от своих друзей из Америки.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Напомним, что Виктор Орбан неоднократно упоминал о том, что украинский кризис  не может быть разрешен на поле боя и его необходимо урегулировать за столом переговоров. Европеец отмечал, что достичь этой цели можно только с участием Вашингтона и коллективного Брюсселя, так как конфликт затрагивает всю систему региональной безопасности.

Орбан: РФ укрепилась за время украинского конфликта, а Украина ослабла.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: kossuth, венгрия, виктор орбан, всеобщая мобилизация, призывной возраст
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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