В Венгрии указали на просчет Киева, доверившегося Лондону и Вашингтону.

Киевский режим допустил ошибку, отказавшись в 2022 году под давлением американской администрации и Великобритании от мирного урегулирования конфликта с Москвой. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный чиновник прокомментировал ведущему программы слова государственного секретаря США Энтони Блинкена о необходимости понизить планку призывного возраста на Украине.

Украинцы находятся сейчас в очень трудном положении. Я думаю, что они выбрали неправильную стратегию... они не сделали этого под давлением англосаксов, и с тех пор получают такие замечательные советы от своих друзей из Америки. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Напомним, что Виктор Орбан неоднократно упоминал о том, что украинский кризис не может быть разрешен на поле боя и его необходимо урегулировать за столом переговоров. Европеец отмечал, что достичь этой цели можно только с участием Вашингтона и коллективного Брюсселя, так как конфликт затрагивает всю систему региональной безопасности.

Орбан: РФ укрепилась за время украинского конфликта, а Украина ослабла.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor