В Венгрии оценили последствия украинского кризиса для Киева и Москвы.

Москва укрепилась за время регионального конфликта на украинской территории, в то время пока киевский режим значительно ослаб. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный чиновник указал ведущему программы на то, что у европейцев не хватает денежных средств на поддержку Украины. Спикер уточнил, что рано или поздно кризис будет завершен. После его окончания потребуется серьезно обсудить формирование бновленной системы безопасности. Речь идет о серии сложных и долгих переговоров, однако в настоящее время важно сосредоточить свое внимание на достижении режима прекращения огня.

Россия усилилась, Украина ослабла. Получается, ч то и Европа очень слаба, у нас нет денег на конфликт. Когда кризис так или иначе закончится, мы должны будем урегулировать ситуацию с европейской безопасностью. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Победа Трампа пока не чувствуется, пожаловался Орбан.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor