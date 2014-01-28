В Венгрии посетовали на текущую внешнюю политику Белого дома в отношении украинского конфликта.

Победа нового избранного американского президента, члена Республиканской партии Дональда Трампа на выборах в Белый дом США пока что не чувствуется в контексте регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный чиновник указал ведущему программы на то, что администрация в Вашингтоне и Европейский парламент говорят публично об увеличении военной помощи для киевского режима, что является тревожным сигналом для Будапешта.

В данный момент то, что Дональд Трамп выиграл американские выборы, еще не чувствуется в этой военной ситуации, это большая беда. Надо пережить эти полтора месяца. Мы ведем активную дипломатическую работу для прекращения огня и ради мира. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Глава правительства Венгрии отметил, что на днях проигравшее выборы все еще действующее правительство США приняло решение послать новую огромную сумму для ВСУ, а Европарламент принял "тревожную" резолюцию с требованием к коллективному Западу продолжать оказывать военную помощь Киеву. По мнению Орбана, это означает и увеличение интенсивности кризиса в регионе.

Орбан: появление на Украине военных из США и Франции вызывает крайнюю тревогу.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor