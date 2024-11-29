Появление на украинской территории военнослужащих от стран коллективного Запада вызывает крайнюю тревогу у властей в Будапеште, потому что это еще одно свидетельство эскалации вооруженного регионального конфликта, который может перерасти в глобальную войну. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный чиновник указал ведущему программы на то, что говорит об одной из двух шокирующих новостей относительно кризиса. Второй он назвал применение "Орешника" Россией.
Согласно российским сообщениям, американские и французские солдаты погибли в результате авиаударов, которые русские нанесли по украинской территории. Это означает, что там есть эти солдаты.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии
Виктор Орбан добавил, что сначала международные союзники просто говорили о том, что поддерживают конфликт на стороне Украины, а затем отправляют туда собственное вооружение. Венгерский политик допустил, что в будущем речь будет идти об отправке туда личного состава, который может погибнуть в сражениях.
Именно это случилось на Украине с людьми, имеющими статус военных в Западной Европе и Америке.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии
На Западе задумались после запуска "Орешника", заявил Орбан.
Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor
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