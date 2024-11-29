В Венгрии указали на ошибочность стремлений Запада по отправке солдат на Украину.

Появление на украинской территории военнослужащих от стран коллективного Запада вызывает крайнюю тревогу у властей в Будапеште, потому что это еще одно свидетельство эскалации вооруженного регионального конфликта, который может перерасти в глобальную войну. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный чиновник указал ведущему программы на то, что говорит об одной из двух шокирующих новостей относительно кризиса. Второй он назвал применение "Орешника" Россией.

Согласно российским сообщениям, американские и французские солдаты погибли в результате авиаударов, которые русские нанесли по украинской территории. Это означает, что там есть эти солдаты. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан добавил, что сначала международные союзники просто говорили о том, что поддерживают конфликт на стороне Украины, а затем отправляют туда собственное вооружение. Венгерский политик допустил, что в будущем речь будет идти об отправке туда личного состава, который может погибнуть в сражениях.

Именно это случилось на Украине с людьми, имеющими статус военных в Западной Европе и Америке. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

На Западе задумались после запуска "Орешника", заявил Орбан.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor