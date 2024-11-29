На Западе задумались после запуска "Орешника", заявил Орбан

В Венгрии прокомментировали угрозу для мира после испытания Россией новой ракеты средней дальности.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил в эфире местной радиостанции Kossuth о том, что запуск российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" заставляет задуматься весь коллективный Запад. Иностранный политик выразил надежду на то, что политические лидеры внимут призывам к осмотрительности, которые оглашает Кремль.

Первая - то, что Россия все же запустила оружие, о котором ранее не было известно... Эта демонстрация оружия заставила всех нас задуматься. И я очень надеюсь, что это потребует осмотрительности не только от нас, но и от Западной Европы. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Венгерский премь-министр подчеркнул, что новая ракета все-таки является является баллистической, а также способной нести в себе ядерную часть. Виктор Орбан сообщил, что посмотрел технические параметры ядерного заряда и "никому не пожелает" того, чтобы по нему Россия совершила свой ракетный удар. Политик добавил, что если "Орешник" применят с ядерным зарядом, то региональный конфликт превратится в третью мировую войну.

В Венгрии заявили, что Нетаньяху может не опасаться ареста по ордеру МУС.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor