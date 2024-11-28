В Венгрии заявили, что Нетаньяху может не опасаться ареста по ордеру МУС

Гергей Гуйяш

Будапешт не ратифицировал статут Международного уголовного суда, поэтому израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху может спокойно приехать в европейскую страну, не опасаясь ареста по выданному на него ордеру. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге сделал официальный представитель местного правительства Гергей Гуйяш. Мероприятие транслировалось телеканалом М1. Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан говорил о том, что намерен пригласить еврейского коллегу и гарантировать ему то, что решение МУС не будет осуществлено на территории страны.

Статут МУС не является частью венгерского права. Мы не ратифицировали его, потому что бывший президент Янош Адер 5-6 лет назад пророчески заявил, что иммунитет главы государства противоречит этой мере. Сейчас мы видим, насколько он был прав. Гергей Гуйяш, пресс-секретарь кабмина Венгрии

Иностранный чиновник добавил, что премьер-министр Нетаньяху может безо всяких последствий приехать в Венгрию, не потому что власти в Венгрии оспариваю решение суда, а потому что статут не является частью венгерского права.

В Венгрии не удивились процессу в ЕК против закона о защите суверенитета.

Фото и видео: YouTube / Magyarország Kormánya