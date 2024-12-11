В Венгрии указали на то, что европейские политики изменят свое мнение о России.

Будапешт уверен в том, что после завершения регионального конфликта на Украине коллективный Запад отменит санкционное давление против России и установит с Москвой нормальные отношения. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный чиновник оценил перспективы, которые открываются в текущем году.

Самое главное, что в связи с изменившейся ситуацией начнется новый период, прежде всего в вопросах войны, мира и санкций. Санкции будут выброшены в окно, и с Россией будет установлена система отношений без санкций. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Председатель венгерского правительства подчеркнул, что "над этим надо еще поработать", так как пока что политические лидеры из Евросоюза не меняют свою позицию. Они продолжают выступать за продолжение военного конфликта на Украине. Однако Виктор Орбан уверен, что они придут к другой точке зрения.

Орбан заявил, что Украина представляет угрозу для экономики ЕС.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor