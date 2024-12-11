В Венгрии напомнили вероятном демпинге цен из-за сельского хозяйства Украины.

Украи на представляет угрозу для региональной экономической системы, в частности для сельского хозяйства стран Европейского союза. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный чиновник добавил, что следует упомянуть об экспорте дешевых товаров со стороны киевского режима, поступающих на внутренний рынок в ЕС. Глава правительства Венгрии предложил международным партнерам одобрить дополнительные защитные меры в отношении украинского демпинга.

Сегодня мы рассматриваем Украину только через призму российско-украинской войны, а Украина, между прочим, сама по себе представляет серьезную угрозу для европейской экономики. В противном случае венгерские, польские и даже французские фермеры могут закрывать лавочку. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан уверен, что Украина - это страна, которая пока что не вписывается в европейскую систему, так как постоянно зависит от поддержки международных союзников.

Орбан назвал сумму, которую Европа и США потратили на Украину.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor