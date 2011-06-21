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Орбан назвал сумму, которую Европа и США потратили на Украину

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В Будапеште удивлены такой огромной суммой, которую можно было бы направить на развитие экономики.

Европейские партнеры и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный чиновник добавил, что если бы эти денежные средства вкладывались в региональную экономическую систему, то местное население жило бы гораздо лучше. В Будапеште призвали коллег из коллективного Запада "сотворить чудеса" в плане цен на энергетику и роста показателей в экономике.

Во время переговоров с американцами я получил от них данные....Это огромная сумма, просто кошмарная.... Можно было бы сотворить чудеса

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан призвал молиться за Трампа, чтобы с ним не случилось беды.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: kossuth, венгрия, виктор орбан, военная помощь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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