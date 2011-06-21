Орбан призвал молиться за Трампа, чтобы с ним не случилось беды

В Будапеште напомнили о стремлении избранного президента США решить региональный кризис в Европе.

В Будапеште призвали молиться за избранного американского президента-республиканца Дональда Трампа, на которого ранее были совершены попытки покушения, чтобы с политиком не случилось беды за тот месяц, который остался до момента его официального вступления в должность лидера Белого дома. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный чиновник указал ведущему программы на то, ч пока что Трамп не уполномочен говорить о режиме прекращения огня между Киевом и Москвой. Однако с его инаугурации, намеченной на 20 января 2025 года, эффект от работы по урегулированию украинского кризиса будет заметен мировой общественности.

До вступления президента Трампа в должность остается месяц. И я предлагаю молиться, чтобы за этот месяц с новым президентом не случилось беды и он смог занять свой пост. Все остальное посмотрим потом. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан: ЕС начинает понимать необходимость скорейшего урегулирования на Украине.

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