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Орбан призвал молиться за Трампа, чтобы с ним не случилось беды

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В Будапеште напомнили о стремлении избранного президента США решить региональный кризис в Европе.

В Будапеште призвали молиться за избранного американского президента-республиканца Дональда Трампа, на которого ранее были совершены попытки покушения, чтобы с политиком не случилось беды за тот месяц, который остался до момента его официального вступления в должность лидера Белого дома. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный чиновник указал ведущему программы на то, ч пока что Трамп не уполномочен говорить о режиме прекращения огня между Киевом и Москвой. Однако с его инаугурации, намеченной на 20 января 2025 года, эффект от работы по урегулированию украинского кризиса будет заметен мировой общественности.

До вступления президента Трампа в должность остается месяц. И я предлагаю молиться, чтобы за этот месяц с новым президентом не случилось беды и он смог занять свой пост. Все остальное посмотрим потом.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан: ЕС начинает понимать необходимость скорейшего урегулирования на Украине.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: kossuth, венгрия, виктор орбан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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