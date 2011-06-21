В Будапеште указали на реакцию стран ЕС по украинскому кризису.

Лидеры стран Европейского союза начинают осознавать, что в мире складывается новая реальность, поэтому регион должен быть заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный чиновник указал ведущему программы на то, что ситуация на фронте складывается не в пользу киевского режима. Она продолжает меняться в пользу России. Также он призвал учитывать, что власть в Белом доме с 20 января 2025 года перейдет к новому президенту, члену Республиканской партии США Дональду Трампу, который намерен заняться решением кризисной ситуации.

Вчера тоже все говорили, что Европа в одиночку не может разрешить этот конфликт. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан считает, что "грядут перемены", так как трансатлантические отношения изменятся с приходом в администрацию Вашингтона нового лидера, а люди уже устали от санкций и военной инфляции. В Венгрии добавили , что Европа заинтересована в скорейшем урегулировании проблемы, которая наносит ущерб экономической системе.

Орбан не намерен реагировать на провокации Зеленского.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor