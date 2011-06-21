Власти в Будапеште заявили, что не намерены реагировать на провокационные заявления лидера киевского режима Владимира Зеленского по поводу своего предложения о рождественском и новогоднем перемирии между Россией и Украиной. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный чиновник указал ведущему программы на то, что будет сохранять стратегическое спокойствие, несмотря на слова, которые украинский политик делает в публичном пространстве. В частности, речь идет о пренебрежении Зеленским миротворческой инициативой.
Нельзя поддаваться на провокации... отнестись к этому с великодушием.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии
В Венгрии напомнили, что глава Украины управляет сейчас страной, находящейся в сложной ситуации, а военные действия заставили потерять жизни миллионов людей. Премьер подтвердил, что его предложение о рождественском перемирии и обмене пленными между Украиной и Россией остается в силе. Он рассчитывает, что Киев может пересмотреть свой отказ.
Орбан предлагал России и Украине обменять примерно по 700 пленных.
Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor
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