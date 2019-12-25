В Венгрии показали снимки станции "Броды", сделанные от 31 января и 21 февраля.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал спутниковые снимки, которые показывают мировой общественности, что нефтепровод "Дружба" не был поврежден, как ранее утверждал лидер киевского режима Владимир Зеленский. Соответствующий комментарий иностранный чиновник из Будапешта сделал своим подписчикам в социальных сетях. На фотографиях показана станция "Броды" от нефтепровода "Дружба", расположенная на территории Львовской области. Снимки были сделаны 31 января и 21 февраля. В кадре дополнительно обозначено место повреждения на территории станции, красным цветом выделена территория трубопровода, направляющегося в сторону России и Венгрии. На изображении видно, что участок, на котором возник пожар в конце января, не соприкасается с полотном нефтепровода. Европейский политический деятль призвал коллег с Банковой улицы прекратить энергетический шантаж и немедленно возобновить транзит энергетических ресурсов из России в Венгрию.

Спутниковые снимки не лгут. Нефтепровод "Дружба" не был поврежден. Президент Зеленский должен прекратить шантаж, немедленно принять меры и возобновить поставки нефти в Венгрию! Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан обвинил Зеленского во лжи из-за утверждений, будто "Дружба" не работает.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Orbán Viktor