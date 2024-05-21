В Венгрии рассказали о плане по отправке международных экспертов на Украину для оценки состояния энергетической инфраструктуры.

Украина наносит ущерб экономике Венгрии, отказываясь возобновить поставки нефти из России, а Владимир Зеленский лжет, утверждая, будто трубопровод "Дружба" до сих пор не восстановлен после повреждения. Соответствующее мнение высказал премьер-министр Виктор Орбан, выступая в утренней программе на местной радиостанции Kossuth. Иностранный политик уточнил, что украинский политический лидер лжет, когда говорит мировой общественности о невозможности возобновить поставки по нефтепроводу "Дружбв", пока "бедные западные европейцы" ему верят.

Они нанесли удар по нашей экономике, установив нефтяную блокаду. Мы трижды перепроверяем все, что говорят украинцы. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Ранее Будапешт предложил Европейской комиссии направить на украинскую территорию группу из региональных экспертов для проверки состояния нефтепровода "Дружба". Согласия на это он пока что страна не получила, как и ответа от чиновников с Банковой улицы на открытое письмо с призывом по возобновлению поставок по "Дружбе".

Орбан заявил, что Украина хочет хаоса в Венгрии.

Фото: YouTube / Orbán Viktor