Орбан объяснил выход Венгрии из МУС

По его словам, в последние годы организация превратилась из беспристрастной в политическую.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил выход страны из Международного уголовного суда (МУС). Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

По словам Орбана, в последние годы организация превратилась из беспристрастной в политическую. Он подчеркнул, что раньше МУС придерживался верховенства закона. Премьер Венгрии добавил, что в парламент внесут законопроект о выходе Венгрии из Римского статута.

Ранее Орбан заявил, что присоединение Украины к ЕС обернется для сообщества крахом экономики.

Фото: YouTube / Orban Viktor