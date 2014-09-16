Орбан обвинил Украину в шпионаже на территории Венгрии

В Венгрии рассказали о попытке давления Киева на оппозицию в Будапеште.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил киевский режим в шпионской деятельности против его государства, в том числе в проведении разведывательных оперативных мероприятий на венгерской территории. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан от 23 мая. Иностранный чиновник отметил, что украинские власти предпринимают такие шаги, используя местные оппозиционные движения в Будапеште ради того, чтобы добиться вступления в европейский союз. Глава национального правительства отметил, что знаком с видеозаписями, на которых удалось зафиксировать работу иностранных агентов из Украины, выявленных венгерским государством. Высокопоставленный гость программы отметил, что на этих кадрах люди пытаются налаживать контакты с оппозиционными движениями в Венгрии, чтобы повлиять на общественное мнение в пользу принятия Украины в состав ЕС.

Многие их действия указывают на то, что они стремятся убедить венгров в необходимости поддержать членство Украины в Евросоюзе. Их спецслужбы проводят оперативные мероприятия на территории Венгрии, чтобы каким-то образом заставить венгерское правительство принять такое решение вопреки нашим интересам. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан добавил, что украинцы хотят мобилизовать венгерскую оппозицию и "осуществляют дезинформационные акции" для подрыва общественного доверия к проходящему сейчас в Венгрии референдуму по вопросу о вступлении Украины в региональное собщество.

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Фото и видео: YouTube / Orbán Viktor