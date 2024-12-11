  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:03
94
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Орбан назвал условия для продления санкций против России

0 0

В Венгрии объяснили Украине, как не стоит делать.

Западные антироссийские санкции будут продлены только в том случае, если киевский режим вернет транзит природного газа через украинскую территорию для Будапешта. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный чиновник  призвал соседнюю страну прекратить атаки на "Турецкий поток", а также остановить угрозы в сфере транзита нефтяных ресурсов. По мнению Орбана, украинским властям следует отказаться от полулегальных и легальных военных средств по тому маршруту, по которому Венгрия получает газ. 

Если Украина хочет помощи, например, в санкциях против России, то, пожалуйста, пусть запустят снова транзит газа и позволят странам Центральной Европы, в том числе Венгрии, получать через них необходимый нам газ.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан рассчитывает на Трампа в борьбе правых за контроль над Брюсселем.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: kossuth, венгрия, виктор орбан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии