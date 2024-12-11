В Венгрии объяснили Украине, как не стоит делать.

Западные антироссийские санкции будут продлены только в том случае, если киевский режим вернет транзит природного газа через украинскую территорию для Будапешта. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный чиновник призвал соседнюю страну прекратить атаки на "Турецкий поток", а также остановить угрозы в сфере транзита нефтяных ресурсов. По мнению Орбана, украинским властям следует отказаться от полулегальных и легальных военных средств по тому маршруту, по которому Венгрия получает газ.

Если Украина хочет помощи, например, в санкциях против России, то, пожалуйста, пусть запустят снова транзит газа и позволят странам Центральной Европы, в том числе Венгрии, получать через них необходимый нам газ. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан рассчитывает на Трампа в борьбе правых за контроль над Брюсселем.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor