В Венгрии оценили внутренние проблемы, которые есть у ЕС.

В Будапеште надеются, что приход к власти в США республиканца-лидера Белого дома Дональда Трампа поможет правым партиям укрепить позиции в европейском регионе, а также со временем "оккупировать Брюссель". Соответствующее заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный чиновник выступил на публичном мероприятии. Он поздравил коллегу с началом работы и указал, что теперь даже солнце будет светить по-другому в Брюсселе. Спикер указал аудитории на то, что на базе Европарламента продолжает свою работу консервативная фракция "Патриоты Европы".

Итак, большое наступление может начаться. Я начинаю вторую фазу операции по оккупации Брюсселя. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Выступая на конференции в Будапеште 20 января, он заявил, что с возвращением Трампа в Белый дом следует ожидать разворота Америки в сторону консервативных ценностей. По мнению Орбана, эти перемены могут привести к разногласиям между Вашингтоном и Брюсселем, где руководство Евросоюза продолжает отстаивать либеральные взгляды в таких областях, как миграция, семья, гендерные проблемы.

Орбан: после завершения конфликта на Украине санкции против РФ "выбросят в окно".

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor