Орбан назвал результаты саммита ЕС успешными

В Венгрии объяснили, что получили от Брюсселя "недвусмысленные гарантии".

Будапешту грозило, что Европейский союз примет решение о макрофинансовой помощи Украине без Венгрии, а денежные средства все равно отправятся в армию киевского режима. Однако сейчас страна получила гарантии того, что этого не случится. Поэтому такой исход политическое руководство Венгрии считает успехом. Чиновник добавил, что в декабре 2023 года власти смогли выбить из коллег решение о том, что деньги до Венгрии дойдут, а теперь - чтобы средства, обещанные Венгрии, не отправили на Украину.

Была угроза, что если мы не сможем договориться, то о деньгах, необходимых для функционирования украинского государства, договорятся в кругу 26, заберут причитающиеся нам деньги и отправят их на Украину. Мне надо было вести переговоры, чтобы любым способом этому помешать. Поэтому для меня вчерашние переговоры - это успех. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан рассказал, куда пойдут 50 миллиардов евро от ЕС для Украины.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor