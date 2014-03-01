В Венгрии указали на упаднические процессы в Западной Европе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключает того, что 2025 год был последним мирным годом для европейского региона. Соответствующий комментарий западный чиновник из Будапешта сделал в комментарии местному изданию Magyar Nemzet. Журналисты задали главе национального правительства вопрос о том, был ли текущий год последним мирным годом в Европе. Эксперт ответил, что причиной возможного вооруженного противостояния является не украинский кризис, а упадок в Западной Европе. Он заметил, что на территории коллективного Брюсселя в течение 80 лет после окончания Второй мировой войны существовал страх нового военного конфликта, который мог перерасти в ядерную проблему. Однако сейчас на геополитической арене формируется совершенно новый миропорядок.

Да, этого нельзя исключать... Кажется, что украинско-российский конфликт на представляет опасность эскалации, но это скорее следствие. Реальная причина – политический, экономический и социальный упадок. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

По мнению венгерского премьер-министра, упаднические процессы Европе начались еще с середины 2000-х годов, а затем ускорились из-за плохой реакции политических элит на финансовый кризис. Двадцать лет назад экономические показатели ЕС и США фиксировались примерно на одном уровне. Виктор Орбан добавил, что теперь же Вашингтон просто парит в небе, пока союзники из Европы скатываются вниз.

Фото: YouTube / Orban Viktor