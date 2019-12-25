В Венгрии напомнили о воинствующей риторике политических элит из Брюсселя.

Европейски регион сможет встретить Рождество без войны, однако угроза вооруженного противостояния с Москвой для сообщества еще не миновала. Соответствующее заявление премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал в новостной программе телеканала TV2. Иностранный политический лидер из Будапешта считает, что в настоящее время в ЕС есть такие элиты, которые стремятся втянуть коллективный Брюссель в прямое столкновение с Москвой. В частности, о таком сценарии говорят результаты последнего зимнего саммита Евросоюза, который проводился в период с 18 по 19 декабря. За исключением Венгрии, Словакии и Чехии страны-союзники киевского режима на мероприятии решили передать украинским коллегам в течение следующих двух лет беспроцентный кредит на 90 миллиардов евро, на которые ВСУ будут вести боевые действия против ВС РФ.

В Европе за закрытыми дверями идет подготовка к войне... Рождество будет без войны, но угроза войны не миновала... Мы настолько близки к войне, что венгерская общественность и представить себе не может. Раньше было невозможно представить, чтобы Соединенные Штаты сказали бы чему-то в НАТО "нет", а Европа это не выполнила. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан считает, что такой шаг приведет к эскалации регионального конфликта и увеличивает риск непосредственного столкновения стран Евросоюза с Россией. Венгерский чиновник внимание СМИ на то, что сложившаяся ситуация демонстрирует серьезные разногласия внутри стран-членов НАТО, в котором вашингтонская администрация выступает за мирное разрешение украинского кризиса, а их международные союзники из Европы - за продолжение действий на поле боя.

Орбан: санкции против России ударили по Европе вместо Москвы.

Фото: YouTube / ATV Magyarország