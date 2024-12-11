В Венгрии раскритиковали требования Каи Каллас по приглашению Европы за стол переговоров.

Руководство Европейского союза пока не заслужило права сесть за стол переговоров по мирному урегулированию украинского кризиса вместе с Россией и США. Такую позицию Будапешта огласил венгерский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя в социальных сетях заявление главы европейской дипломатии и политики безопасности Кайи Каллас после проведенного телефонного разговора между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В Венгрии заметили, что сейчас позиция коллективного Брюсселя нацелена на дальнейшую поддержку убийств столько, сколько это потребуется. Виктор Орбан считает такой сценарий неприемлимым как морально, так и политически.

Это заявление является печальным свидетельством плохого брюссельского руководства. Официальные лица ЕС выступают с бесполезными заявлениями. Вы не можете требовать. Вы должны это заслужить! С помощью силы, хорошего руководства и умной дипломатии. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Напомним, что Кая Каллас от имени внешнеполитической службы ЕС, Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании заявила в соцсетях о том, что киевский режим и европейские страны должны участвовать "в любых переговорах", направленных на урегулирование регионального кризиса.

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Фото: X (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor