В Венгрии прокомментировали политики коллективного Брюсселя по отношению к санкционному давлению на Москву.

Антироссийские санкции Европейского союза в области энергетики должны быть отменены. Такую позицию Будапешта огласил венгерский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед местными журналистами на пресс-конференции. Европейский чиновник решил выйти к СМИ по результатам проведенной рабочей встречи с сопредседателем партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель.

Энергетические санкции необходимо отменить. Источники энергоносителей для европейской экономики должны быть освобождены от ограничений. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

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Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor