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Орбан: санкции ЕС против России в области энергетики необходимо отменить

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В Венгрии прокомментировали политики коллективного Брюсселя по отношению к санкционному давлению на Москву.

Антироссийские санкции Европейского союза в области энергетики должны быть отменены. Такую позицию Будапешта огласил венгерский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед местными журналистами на пресс-конференции. Европейский чиновник решил выйти к СМИ по результатам проведенной рабочей встречи с сопредседателем партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель.

Энергетические санкции необходимо отменить. Источники энергоносителей для европейской экономики должны быть освобождены от ограничений.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан: США теперь стремятся к миру на Украине, а ЕС - к продолжению конфликта.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: венгрия, виктор орбан, санкции, энергетика, энергетикп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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