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Орбан: США теперь стремятся к миру на Украине, а ЕС - к продолжению войны

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В Венгрии сравнили позиции Брюсселя и Вашингтона по выходу из украинского конфликта.

Новая американская администрация и руководство Европейского союза придерживаются разных подходов к региональному конфликту на Украине. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный чиновник  напомнил о том, что теперь  Вашингтон теперь выступает за мирное урегулирование кризиса, а коллективный Брюссель - за продолжение боевых действий.

Вчера госсекретарь США заявил в большом интервью, что было бы несправедливо всех обманывать, утверждая, что украинцы могут выиграть. Что ж, спасибо ему за это интервью, поскольку оно показало, что американцы хотят не санкций, а мира, а европейцы хотят санкций, а не мира.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Европейский чиновник подчеркнул, что сейчас логика его коллег из ЕС полностью отличается от американской. Однако национальное правительство Венгрии по-прежнему выступает за урегулирование конфликта на Украине путем переговоров и рассчитывает в этом вопросе в помощи Дональда Трампа.

Орбан: в ЕС пообещали добиваться от Украины возобновления транзита газа из РФ.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: kossuth, венгрия, виктор орбан
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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