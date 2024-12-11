В Венгрии сравнили позиции Брюсселя и Вашингтона по выходу из украинского конфликта.

Новая американская администрация и руководство Европейского союза придерживаются разных подходов к региональному конфликту на Украине. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный чиновник напомнил о том, что теперь Вашингтон теперь выступает за мирное урегулирование кризиса, а коллективный Брюссель - за продолжение боевых действий.

Вчера госсекретарь США заявил в большом интервью, что было бы несправедливо всех обманывать, утверждая, что украинцы могут выиграть. Что ж, спасибо ему за это интервью, поскольку оно показало, что американцы хотят не санкций, а мира, а европейцы хотят санкций, а не мира. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Европейский чиновник подчеркнул, что сейчас логика его коллег из ЕС полностью отличается от американской. Однако национальное правительство Венгрии по-прежнему выступает за урегулирование конфликта на Украине путем переговоров и рассчитывает в этом вопросе в помощи Дональда Трампа.

Орбан: в ЕС пообещали добиваться от Украины возобновления транзита газа из РФ.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor