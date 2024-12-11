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Орбан: в ЕС пообещали добиваться от Украины возобновления транзита газа из РФ

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В Венгрии сообщили о соглашении с Еврокомиссией.

Европейская комиссия пообещала Будапешту добиваться от киевского режима возобновления транзита российского природного газа, остановленного украинскими властями 1 января 2025 года. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный чиновник  напомнил о том, что Венгрия получила от коллективного Брюсселя определенные гарантии в сфере энергетической безопасности. При этом европейская страна согласилась продлить санкционное давление на Москву еще на полгода.

В частности, Еврокомиссия пообещала сделать так, чтобы Украина вновь начала прокачку газа из России через свою территорию.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан: санкции против РФ будут отменены, если ЕК не выполнит обещания Венгрии.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: kossuth
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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