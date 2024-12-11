В Венгрии рассказали о договоренности с Брюсселем.

Венгрия не допустит дальнейшего продления санкций Европейского союза в отношении России в том случае, если Европейская комиссия не обеспечит ей обещанные гарантии в сфере энергетической безопасности. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный чиновник напомнил о том, что коллективный Брюссель будет требовать от Украины возобновления транзита российского при родного газа, а также не допустит остановки транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". Дополнительно руководство ЕК обязалось защитить от нападений газопровод "Турецкий поток".

Если Еврокомиссия не сделает так, как мы договаривались, то санкции будут отменены. И теперь мы должны говорить об этом в решительном тоне, иначе к нам никто серьезно относиться не будет, а венгерский народ по-прежнему будет расплачиваться за ущерб от санкций, а также за наглое поведение украинцев. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан напомнил о том, что в национальных интересах Будапешта добиться снятия запретов и ограничений на Москву, потому потому что за три года правительство лишилась из-за санкций порядка 19 миллиардов евро. Руководитель кабинета министров Венгрии указал, что постоянно говорит об этом на рабочих встречах со своими коллегами из стран регионального сообщества.

Орбан оценил ущерб Венгрии от антироссийских санкций.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor