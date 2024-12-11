Премьер Венгрии недоволен позицией европейских политиков.

Будапет лишился свыше 18,3 миллиардов евро из-за антироссийского западного санкционного давления. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Иностранный чиновник напомнил о том, что коллективный Брюссель ввел уже 15 пакетов с рестрикциями в адрес Москвы. Все эти запреты и ограничения Евросоюз должен продлевать каждые полгода. Следующая процедура состоится в конце января 2025 года.

Я нажал ручной тормоз и попросил европейских лидеров понять, что так продолжать нельзя, заставлять платить Венгрию сумму такого размера. Разумеется, это и угроза для других, это их проблема, не наша, не моя, не венгерского государств. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан добавил, что никогда не поддерживал санкционную политику Европейского союза, однако ранее он не ветировал принятие новых пакетов ради того, чтобы "не нарушать единство" регионального сообщества. При этом Будапешт всегда оговаривал исключения для Венгрии.

Орбан назвал условия для продления санкций против России.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor