В Венгрии прокомментировали выборы в Европарламент.

Виктор Орбан сообщил о своем ощущении о том, что как будто за некоторыми решениями Брюсселя стоят национальные интересы не Европы, а американской администрации. Политик отметил, что выборы в Европейский парламент летом 2024 года легко могут поменять состав политических лидеров в регионе, которые уже не служат интересам своих избирателей. Соответствующее заявление венгерский премьер-министр сделал в эфире местной радиостанции Kossuth.

В июне выборы, на западном сленге говорят "дефицит демократии". Если демократический разрыв между избирателями и избранными руководителями слишком велик, то следуют политические перемены... Если кто-то плохо служит интересам избирателей, то его можно убрать. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан добавил, что сейчас в Европе громче слышен голос проамериканских правительств. Такие чиновники выстраивают более тесные связи с Вашингтоном, а давление США в странах-членах ЕС укрепляется. В Венгрии заметили, что Орбан отметил, никто не может точно сказать, насколько воля и система суждений США преобладает в постановлениях, одобренных в Брюсселе.

Орбан назвал результаты саммита ЕС успешными.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Orbán Viktor