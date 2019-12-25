Оранжерея Таврического сада закроется до осени

В связи с ремонтом и работами по улучшению микроклимата здание на Потемкинской улице закроют на все лето.

Оранжерею Таврического сада собираются закрыть к лету. Двери для посетителей обещают открыть будущей осенью. Об этом сообщили на телеканале "Сакт-Петербург" 24 апреля.

Гендиректор оранжереи отметил, что проект по обновлению помещения уже готов, сейчас он проходит этап согласования.

Агроном сада Евгений Маханцев объяснил, что многим растениям стало тесно внутри оранжереи из-за ухудшения микроклимата. Например, пальма достигла таких размеров, что пытается поднять листы поликарбоната, ей не хватает места. Оранжерея нуждается в ремонте и работах по улучшению внутреннего ландшафта.

Ремонт начнется летом. Планируется, что в первую очередь заменят крышу, а после поставят неоновый светильник на входе и займутся ландшафтом. К осени горожанам обещают открыть заведение.

Собственники самостоятельно собрали средства на реставрацию "зеленого" объекта.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ботаническом саду показали, как шмель опыляет орхидею.

Фото: ВКонтакте / Оранжерея Таврического сада