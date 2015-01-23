В Ботаническом саду показали, как шмель опыляет орхидею

Взаимодействие растений и насекомых можно увидеть на новой тематической выставке.

Консультант Ботанического сада Петра Великого Диана Гаврилова засняла, как шмель опыляет орхидею. Из-за того, что насекомое оказалось крупным, оно с трудом выбралось из цветка. За стараниями шмеля наблюдали сотрудники учреждения.

Орхидею и шмеля можно увидеть на тематической выставке "Растения – соблазнители, хищники, собственники". Всего представлено более 20 видов орхидей. Посетители познакомятся с отдельными наиболее интересными видами взаимодействий между растениями и животными, узнают, зачем растениям нужны "квартиранты".

Кроме того, 24 и 25 апреля проходит День подснежника. Петербуржцев призвали не покупать букеты у браконьеров, так как подснежников становится все меньше.

Куда еще сходить на выходные — читайте в нашем обзоре.

Видео: ВКонтакте / Ботанический сад БИН РАН / Диана Гаврилова