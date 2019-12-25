Куда сходить в Петербурге на выходных 24 и 25 апреля

Piter.TV составил небольшую подборку с интересными вариантами субботнего и воскресного времяпрепровождения.

Первый выходной на неделе обещает быть слегка дождливым и прохладным, а вот в воскресенье в Петербурге зарядит сильный продолжительный дождь. Piter.TV делится свежей подборкой различных мероприятий, которыми можно себя занять в выходные. Среди субботних мы оставили пару уличных событий для тех, кто захочет прогуляться с зонтиком, а на воскресенье оставили только "закрытые", чтобы никто из горожан не промок и не промочил ботинки.

Суббота, 24 апреля

Концерт военного духового оркестра в парке Сосновка

Среди деревьев оркестр военно-медицинской академии имени С.М. Кирова исполнит старинные и современные марши и вальсы. Давнюю традицию проведения концертов в парках решили возродить сотрудники клуба "Выборгская сторона". Оркестр – постоянный участник и лауреат международного фестиваля военно-духовых оркестров, а также участник и победитель тематических всероссийских конкурсов. Дирижер оркестра – подполковник Михаил Николаев.

Начало в 14.00, вход свободный. Парк Сосновка, летняя эстрада. На дополнительные вопросы ответят в культурно-массовом отделе клуба по телефону 8 (812) 542-16-34.

Пешеходная экскурсия по Сестрорецку

Историк Андрей Кулик проведет желающих по исчезающей дачной стороне города. Сестрорецк начал застраиваться дачами в конце XIX-начале XX веков, когда город разрастался, а железные дороги прокладывались все шире по территории Петербургской губернии. Эксперт покажет старинные деревянные дачи, расскажет, какими были будни и проблемы дачников и как поменялась дачная местность в советское время. Услышат в ходе экскурсии и историю художника Серова.

Сбор в 13:40 напротив выхода из здания вокзала Сестрорецка. Экскурсия бесплатная, но добровольное пожертвование приветствуется. Запись через группу или по телефону +7 953 178 80 15.

"Библионочь-2021"

Крупная ежегодная акция пройдет в России уже в десятый раз. Петербуржцы смогут посетить различные культурные центры, музеи, библиотеки и книжные магазины с их мастер-классами, лекциями, ярмарками, экскурсиями и встречами с писателями. В этом году темой "Библионочи" стало 60-летие со дня первого полета человека в космос, наука и технологии.

В РНБ пустят гостей в хранилища Русского книжного фонда и проведут экскурсию по Библиотечному кварталу, в Спасе-на-Крови покажут выставку о янтаре, в Русском музее прозвучат концерты. Подробнейшая афиша всех запланированных на "Библионочь" мероприятий есть на сайте акции. Некоторые из них стартуют уже сегодня вечером.

Киномарафон оригинального сериала "Звездный путь"

Одно из событий "Библионочи", которое нельзя было не выделить отдельно. Это настоящая находка для поклонников научно-фантастического сериала о пятилетней исследовательской миссии звездолёта "USS Энтерпрайз NCC-1701" под командованием капитана Кирка. Поклонники сериала смогут не только посмотреть любимое кино, но также сфотографироваться с персонажами сериала в оборудованной фотозоне. Особенно творческим фанатам не стоит стесняться сделать косплей на героев сериала или прийти в тематических костюмах, подчеркивают организаторы.

Начало в 19:00, вход свободный, но нужно отметиться в комментариях здесь. Библиотека роста и карьеры "БИРО", Московский проспект, 150.

Воскресенье, 25 апреля

Фестиваль психологических настольных игр "Играя, создай свой мир сам!"

На фестивале у участников есть возможность сыграть более чем в 15 игр, принять участие в мастер-классах, послушать лекции об отношениях, любви, семье, здоровье, карьере. По словам организаторов, игра позволяет ненавязчиво и весело познать и изменить самого себя, погрузиться в игровое направление психотерапии. В завершение фестиваля между участниками разыграют призы.

Начало в 11:00. Вход свободный, но предварительно нужно записаться. Молодежный центр "Среда", Большая Пушкарская улица, 32А

Лекция об алмазах и легендах о них

Аспирант института наук о Земле Ольга Мараховская расскажет удивительные факты об алмазах. Например, о сокровище английской короны "Кохиноре", который, по легенде, принадлежал древнеиндийскому герою Викрамадитья. У исторического алмаза было множество владельцев за всю его жизнь, но часть была умерщвлена предателями, часть пала в сражениях, а оставшиеся в живых умерли в нищете после изгнания.

Начало в 13.00, вход свободный. С собой нужно взять маску и перчатки. Библиотека № 8, Загребский бульвар, д.21

Сборник короткометражных фильмов с фестиваля в Каннах

В кинотеатре "Дом Кино" показывают семь короткометражек, выбранных из программы всемирно известного кинофестиваля в Каннах. Фестиваль состоялся, несмотря на пандемию коронавируса и сопутствующий ей риск отмены, поэтому показ в кинотеатре тоже называют особенным. Зрителям представят драматические истории из Канады, Румынии, Франции, США, Словении о трудностях любви, воспитании и несчастных семьях, желании жить, а также артхаусную анимацию о женской солидарности.

Цена билета – 200 рублей. "Дом Кино", Караванная ул., 12

Ленинградский ГаражСейл

На Петроградке в течение всех выходных будет идти гаражная распродажа, крупный маркет Петербурга. Более 150 продавцов и 50 мастеров и дизайнеров выставят на продажу различные пластинки, картины, книги, часы, одежду, обереги, варганы и море других неожиданных вещей, винтажных и совершенно новых. Организаторы называют свою барахолку мистической лотереей – гости могут найти на ней абсолютно непредсказуемые предметы с историей, которые окажутся желанными и нужными.



Печатный двор, Чкаловский проспект, 15. Время работы: с 12.00 до 21.00.

Фото: Piter.TV; pixabay