Оранжереи Ботанического сада вновь закрываются из-за жары

В эти выходные работа оранжерей сокращается на час. В ближайшие дни график могут поменять в зависимости от погоды.

В Петербурге 10 и 11 июля Ботанический сад сократил работу оранжерей из-за аномальной жары. Об этом в субботу, 10 июля, сообщили в официальной группе "Ботанический сад БИН РАН" в социальной сети "ВКонтакте".

Как рассказали в пресс-службе, ввиду сильной жары расписание экскурсий в ближайшие дни "может меняться в зависимости от текущей ситуации". В публикации уточнили изменения на эти выходные.

Сегодня и завтра сокращаем работу оранжерей на час, билеты до 15:30, оранжереи на вход до 15:45. Магазин излишков не работает, – написали в группе.

В конце Piter.tv писал, что Ботанический сад также закрывался из-за высокой температуры воздуха. Тогда учреждение закрывалось на три дня. Отметим, что растения пережили жару почти в +50 градусов без труда, потому что они родом из тропиков и субтропиков.

Ранее Piter.tv информировал, что закрытие Евро-2020 в Петербурге отметят концертами в фан-зонах. В этот же день будут транслировать матч за первое место в Евро.

Фото: ВКонтакте / Ботанический сад БИН РАН