Закрытие Евро-2020 в Петербурге отметят концертами в фан-зонах

В этот же день будут транслировать матч за первое место в Евро.

В ближайшее воскресенье, 11 июля, в Петербурге пройдет торжественное закрытие Фестиваля УЕФА Евро-2020. Для жителей и гостей города устроят настоящий праздник.

В фан-зоне на Конюшенной площади будет выступать участница шоу "Голос" и "Песни на ТНТ" Анастасия Мартынова. В 20:00 на сцене появится группа The Hatters.

На Дворцовой площади мероприятия начнутся в 19:00. Сначала перед зрителями выступит всемирно известный коллектив "Терем-квартет". Болельщики погрузятся в финал Евро 1988-го года в Мюнхене, затем их ждет нео-фолк шоу в исполнении группы "Этнозапил". Талисман Чемпионата Скиллзи, шоу-оркестр Street band и цирковые артисты Петербурга развернут самый большой шарф болельщика, а хаски Лео предскажет исход финального матча турнира.

В 22:00 начнется финальный матч между сборными Англии и Италии. Игру покажут в прямом эфире.

В фан-зоне на Конюшенной и Дворцовой могут одновременно присутствовать не более 3 тыс. человек на каждой.

На федеральном уровне признали, что Евро-2020 все-таки спровоцировал рост заболеваемости коронавирусом.

Фото: Instagram / @igor.repchenko