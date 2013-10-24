Опубликовано видео удара Ка-52 по колонне иностранной бронетехники ВСУ

Российскиие экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 нанесли удар по колонне бронированной техники Вооруженных сил Украины, расположенной на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказали представители пресс-службы министерства по обороне РФ. Специалисты пояснили, что атака осуществлена управляемыми ракетами.
После уничтожения нескольких бронированных машин остальные попытались рассредоточиться и были также уничтожены экипажами разведывательно-ударных вертолетов.
пресс-служба Минобороны России
Ранее командующий группировкой Вооруженными силами России на Запорожском направлении СВО генерал-полковник Александр Романчук рассказал о том, что противник в ходе попытки наступления потеряли до 350 человек и свыше 30 танков, в том числе три "Leopard" немецкого производства.
В районе Платоновки сбили украинский МиГ-29.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все