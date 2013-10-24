Опубликовано видео удара Ка-52 по колонне иностранной бронетехники ВСУ

В Минобороны рассказали о работе в зоне СВО.

Российскиие экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 нанесли удар по колонне бронированной техники Вооруженных сил Украины, расположенной на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказали представители пресс-службы министерства по обороне РФ. Специалисты пояснили, что атака осуществлена управляемыми ракетами.

После уничтожения нескольких бронированных машин остальные попытались рассредоточиться и были также уничтожены экипажами разведывательно-ударных вертолетов. пресс-служба Минобороны России

Ранее командующий группировкой Вооруженными силами России на Запорожском направлении СВО генерал-полковник Александр Романчук рассказал о том, что противник в ходе попытки наступления потеряли до 350 человек и свыше 30 танков, в том числе три "Leopard" немецкого производства.

В районе Платоновки сбили украинский МиГ-29.

Фото и видео: Минобороны России